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На Камчатке ФАС выступила против работы службы «Везитакси»

Общество
В регионе пришли к выводу, что компания является недобросовестным конкурентом

Петропавловск-Камчатский, 13 февраля 2017, 05:05 — REGNUM  Сразу три судебные инстанции на Камчатке согласились с выводами местного управления ФАС, признавшего деятельность службы заказа «Везитакси» недобросовестной конкуренцией. Причем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФАС, антимонопольщики ведут борьбу с этой компанией уже на протяжении года.

По данным ФАС, фирма привлекает водителей, у которых нет разрешения на осуществление перевозки. «Потребители не информировались, что их жизнь и здоровье могут подвергаться опасности, так как физические лица, незаконно осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не проходят предрейсовый медицинский осмотр, не обеспечивают контроль технического состояния автомобиля перед выездом на линию, могут не иметь необходимого водительского стажа. Исполняя полученный по телефону заказ на перевозку путем передачи его водителю, предприятие не гарантирует пассажирам безопасности перевозки и исполнимость данного заказа», — говорят в ФАС.

При этом в самой компании заявляют, что фирма не осуществляет деятельность по непосредственной перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а предоставляет операторские (диспетчерские) услуги, то есть принимает заявки на перевозки, формирует из них базу данных и предоставляет перевозчикам доступ к указанной базе данных.

Однако, как отметили суды, при обращении граждан по телефонным номерам службы заказа «Везитакси» к пассажирам приезжало транспортное средство, не отвечающее установленным требованиям, и такси не являющееся. «Потребители не обладали информацией о том, что услуга по перевозке пассажиров и багажа легковым такси может быть оказана не юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а любым лицом, имеющим в собственности или аренде автомобиль», — говорят в ФАС.

Учитывая все это, ФАС и признает деятельность компании недобросовестной конкуренцией. Однако фирма пока продолжает работать на местном рынке.

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