В Приморье по вине чиновников замерзает ветеран Великой Отечественной войны

Владивосток, , 05:03 — REGNUM В Приморье от чиновников администрации Уссурийска добиваются ремонта в доме, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Квартира 93-летнего пенсионера, как и многие другие в этом пятиэтажном здании, серьёзно пострадала от систематических промерзаний, протечек и нарушения герметичности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель приморского штаба ОНФ Сергей Косенко.

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По информации общественников, проинспектировавших условия жилья 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, квартира пожилого человека серьёзно пострадала из-за промерзания швов на внешней стене, круглогодичных протечек и нарушения герметичности. Аналогичные проблемы наблюдаются и у соседей ветерана.

«Пока местная управляющая компания не дала ветерану никаких разъяснений на его жалобы по данному поводу и не торопилась исправить ситуацию, которая возникла из-за отсутствия должного контроля за проведением текущего ремонта ветшающего жилого фонда», — обозначили в ОНФ.

После того, как многочисленные жалобы жильцов подтвердились, от руководства администрации Уссурийского городского округа потребовали восстановить герметичность и теплоизоляцию стены дома, а также восстановить нормативный уровень температуры и влажности в квартирах.

Устранить нарушения чиновники пообещали к 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 января 2017 года, Приморье получит около 75 миллионов рублей из федеральной казны на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Указанные денежные средства направят на покупку квартир для 42 семей. Всего в очереди на улучшение жилищных условий находятся 55 человек.