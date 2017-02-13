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Камчатка: угроза сесть в тюрьму не пугает водителей-пьяниц

Общество
Нетрезвые автомобилисты часто становятся виновниками ДТП, в которых гибнут люди

Петропавловск-Камчатский, 13 февраля 2017, 05:01 — REGNUM  На Камчатке правоохранительные органы отмечают резкий рост числа водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Причем, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, их не пугает перспектива отправиться в колонию.

По данным правоохранительных органов, за полгода 2015 года, с тех пор, когда была введена уголовная ответственность за повторное нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, было выявлено 320 преступлений, за весь 2016 год — 530, а с начала 2017 года зарегистрировано 37 таких преступлений, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда было выявлено девять нарушителей.

По словам Ларисы Шуниной, как правило, за повторное нахождение за рулем в состоянии АО, суда накладывают на нарушителя крупные штрафы, но есть случае, когда водители получают реальные сроки лишения свободы. Однако перспектива оказаться за решеткой не останавливает любителей выпить и сесть за руль.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД края, в прошлом году каждый третий человек, погибший на Камчатке, был жертвой пьяного водителя. С участием нетрезвых автомобилистов произошли десятки аварий, в которых более сотни человек получили травмы, а почти 20 — погибли.

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