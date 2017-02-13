Опубликован список пассажиров вертолета Robinson-66, развившегося на Алтае

Несовершеннолетних пассажиров в вертолете не было

Горно-Алтайск, , 04:00 — REGNUM Опубликован список пассажиров, которые находились на борту вертолета Robinson-66, потерпевшего крушения на Алтае в воскресенье, 12 февраля. Перечень пассажиров размещен на сайте Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

Согласно этому списку, на борту было пять человек, включая пилота: Дмитрий Ракитский, (пилот), Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева, Глеб Вореводин.

По информации организации, для этого полета не требовалось разрешения, так как он не был экскурсионным. Место взлета и маршрут полета не проходили над Алтайским заповедником.

Отмечается, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот. В 2013 году он совершил первый в РФ кругосветный полет на вертолетах Robinson. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолёта, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия». — говорится в сообщении.

Анатолий Банных — бывший вице-премьер Алтая. В 2009 году уже удалось пережить авиакатастрофу у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай.

Глеб Вореводин имеет множество наград по парашютному спорту. Мария Козинцева занимает пост заместителя гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса «Хелипорт Москва».

В пресс-службе Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов подчеркнули, что пока точных сведений о судьбе экипажа нет. Сейчас ведутся поисковые работы.

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