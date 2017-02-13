Угольные терминалы в Находке обязали измерять загрязнения воздуха

Губернаторское постановление двухлетней давности не заработало. Что будет теперь?

Владивосток, , 03:50 — REGNUM Угольные терминалы в приморском городе Находка оборудуют автоматическими приборами измерения уровня загрязнения воздуха. Такое заявление сделал губернатор Владимир Миклушевский, по словам которого в крае также появится единая санитарно-защитная зона для всех стивидорных компаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам расширенного совещания со стивидорами, представителями прокуратуры и рядом профильных органов было принято решение об оборудовании терминалов Находки, занимающихся перевалкой угля, автоматическими приборами, измеряющими уровень загрязнения воздуха. Указанные приборы должны будут установить владельцы терминалов. Вторая мера касается создания единой санитарно-защитной зоны для всех стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля.

«Все они одинаково ответственны за загрязнение воздуха, — прокомментировал губернатор Приморья. — Мы дали владельцам терминалов минимальный срок, для того чтобы представить соответствующие мероприятия по уменьшению выбросов угольной пыли».

Миклушевский добавил, что мгновенного решения вопроса не будет, поскольку подобные мероприятия требуют тщательного проектирования и строительства, однако пообещал, что стороны готовы честно говорить о сроках исполнения поручений.

Как сообщало ИА REGNUM, не первый год жители Находки пытаются сохранитель для себя и своих детей местную экосистему. Однако этому, по мнению граждан, противятся региональные власти, которые предпочли здоровью людей деньги. На сегодняшний день приморский город превращён в угольных терминал, хотя два года назад губернатор Приморья подписал постановление, запрещающее строить новые угольные терминалы открытого типа. Тем не менее, порты и причалы продолжают работать в привычном для них режиме. Население уверено, что ситуация уже хуже административного преступления.

На минувшей неделе в Интернете появился музыкальных ролик об актуальной для приморского города проблеме. Московский шансонье Владимир Асмолов рассказал о том, что жители Находки задыхаются от угольной пыли, которую несёт из морского порта, где уголь переваливают запрещённым открытым способом.