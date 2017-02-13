Понедельник, 13 Февраля 2017 года
03:46:41 МСК

В Бухаресте на митинг против правительства вышли 50 тыс. человек

Общество
В Румынии продолжаются антиправительственные акции протеста

Бухарест, 13 февраля 2017, 02:55 — REGNUM  В Румынии продолжаются антиправительственные митинги. Как передает агентство Reuters, в воскресенье, 12 февраля, на улицы Бухареста и других румынских городов вышли десятки тысяч человек на демонстрации против действующего правительства.

Так, в столице Румынии, как отмечается, прошли самые массовые протесты. На мероприятие собрались более 50 тыс. человек. Возле государственных учреждений они скандировали антиправительственные лозунги. Например: «Мы хотим работать, а не охранять вас».

Кроме того, участники демонстраций организовали символическую патриотическую акцию. Вечером они сложили огромный румынский флаг, составленный из небольших кусочков бумаги, которые были у каждого протестующего.

Издание отмечает, что подобные протестные митинги прошли также и в других городах страны. Однако в Бухаресте, как обычно, демонстрации оказались самые масштабные.

Напомним, что массовые митинги начались по всей стране, когда правительство предложило внести поправки в Уголовные кодекс. Из-за них могли быть амнистированы тысячи чиновников, посаженных за коррупцию. Поддавшись общественному давлению, кабинет министров в начале февраля отменил поправки. Однако акции протестов не закончились. Последний раз народные волнения такого масштаба в Румынии проходили 25 лет назад.

Читайте ранее в этом сюжете: «Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кризис в Румынии
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
ещё главное