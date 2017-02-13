В Бухаресте на митинг против правительства вышли 50 тыс. человек

Бухарест, , 02:55 — REGNUM В Румынии продолжаются антиправительственные митинги. Как передает агентство Reuters, в воскресенье, 12 февраля, на улицы Бухареста и других румынских городов вышли десятки тысяч человек на демонстрации против действующего правительства.

Так, в столице Румынии, как отмечается, прошли самые массовые протесты. На мероприятие собрались более 50 тыс. человек. Возле государственных учреждений они скандировали антиправительственные лозунги. Например: «Мы хотим работать, а не охранять вас».

Кроме того, участники демонстраций организовали символическую патриотическую акцию. Вечером они сложили огромный румынский флаг, составленный из небольших кусочков бумаги, которые были у каждого протестующего.

Издание отмечает, что подобные протестные митинги прошли также и в других городах страны. Однако в Бухаресте, как обычно, демонстрации оказались самые масштабные.

Напомним, что массовые митинги начались по всей стране, когда правительство предложило внести поправки в Уголовные кодекс. Из-за них могли быть амнистированы тысячи чиновников, посаженных за коррупцию. Поддавшись общественному давлению, кабинет министров в начале февраля отменил поправки. Однако акции протестов не закончились. Последний раз народные волнения такого масштаба в Румынии проходили 25 лет назад.

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