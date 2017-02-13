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Пекин и еще порядка 20 городов вновь ожидает нашествие смога

Общество
Ожидается, что холодный фронт рассеет загрязнение уже 16 февраля

Пекин, 13 февраля 2017, 02:33 — REGNUM  Очередное нашествие смога ожидается в Пекине и близлежащих северных и восточных провинциях Китая в связи с ухудшением погодных условий, сообщает 12 февраля со ссылкой на Китайский центр мониторинга окружающей среды агентство «Синьхуа».

Помимо районов Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя, которые ощутят на себе последствия сильного загрязнения воздуха с 12 по 15 февраля, также ухудшится качество воздуха в более чем 20 городах провинций Шаньдун и Хэнань с период с 14 по 15 февраля. Причиной тому станет неблагоприятные погодные условия. Ожидается, что холодный фронт рассеет загрязнение уже 16 февраля.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что на борьбу со смогом Пекинские власти потратят порядка 2,6 млрд долларов. Кроме того, стоит отметить, что загрязнение воздуха является одной из серьезнейших проблем в Китае и вызывает серьезные дискуссии в обществе.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Пекина продолжат борьбу со смогом

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