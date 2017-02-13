Граждане Швейцарии проголосовали за упрощение получения гражданства

Берн, , 02:24 — REGNUM В воскресенье, 12 февраля, в Швейцарии состоялся референдум по поводу облегчения натурализации для мигрантов в третьем поколении. По предварительным данным, граждане страны решили одобрить эту реформу. Об этом сообщает The Guardian.

За упрощение получения гражданства для внуков мигрантов, живущих в Швейцарии, проголосовали 60,4% граждан, против — 39,6%.

Предполагается, что чтобы получить гражданство страны кандидат должен подтвердить свое рождение на территории страны, его бабушки и дедушки тоже должны доказать, что-либо родились в Швейцарии, либо имели право проживать на территории страны. Также претендент на швейцарский паспорт должен был ходить в школу не менее пяти лет, разделять ее культурные ценности, знать язык и не зависеть от материальной помощи государства.

Таковы предварительные результаты ежегодного референдума в стране, несмотря на то, что местные правые политики ранее говорили, что поправки в конституцию ставят под угрозу национальную безопасность.

Отметим, что ранее по закону возможность оформить швейцарское гражданство по упрощенной процедуре могли только иностранцы, которые проживают в браке с гражданами Швейцарии более шести лет.

Причем этот вопрос ставится на референдуме уже не в первый раз. До этого граждане Швейцарии отказывали мигрантам в облегчении натурализации во втором и третьем поколении. Голосующие выступали против того, чтобы иностранцы, родившиеся в Швейцарии и никогда не жившие ни в одной другой стране, получали какие-либо преференции.