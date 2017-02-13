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Китай упрощает процедуру выдачи идентификационных карт

Общество
Гражданам китая карты будут выдавать по месту пребывания, а не регистрации

Пекин, 13 февраля 2017, 01:11 — REGNUM  Внутренние мигранты, которые потеряли или нуждаются в обновлении своих идентификационных карт, сейчас могут осуществить все необходимые процедуры в населенных пунктах, отличных от тех, где они прописаны, сообщила 12 февраля газета China Daily.

Министерство общественной безопасности в субботу сообщило департаментам безопасности по всей стране о выпуске порядка пяти миллионов новых идентификационных карт в соответствии с новыми правилами. По заверениям министерства, реформа сделала процесс более удобным, сообщает издание.

В связи со стремительным экономическим и общественным развитием, численность внутренних мигрантов в Китае продолжает неуклонно расти. Согласно официальной статистике, выпущенной в апреле прошлого года, численность мигрантов составила 277 млн человек в 2015 году, что выше на 1,3%, чем в 2014 году.

Столь серьезный объем внутренней миграции подвиг власти Китая пересмотреть законодательство в сфере регуляции миграционной политики. Частью этих мер является упрощение процедуры выдачи идентификационных карт.

Напомним, что идентификационная карта (или ID-карта) в Китае является аналогом паспорта гражданина в других странах.

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