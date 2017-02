В США скончался легендарный джазмен Эл Джерро

Лос-Анджелес, США, , 01:05 — REGNUM В воскресенье, 12 февраля, в США скончался легендарный джазовый певец, семикратный обладатель премии «Грэмми» Эл Джерро. Ему было 76 лет. О кончине артиста сообщил его менеджер Джо Гордон, пишет The Hollywood Reporter.

По информации СМИ, на прошлой неделе певец был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса из-за проблем с сердцем и дыхательными путями. После чего Джерро и объявил о том, что выходит на пенсию. В конце неделе он ушел из жизни в этой же больнице.

Издание отмечает, что обладатель звезды на Аллее славы в Голливуде умер в окружении своих родных. Близкие артиста попросили, чтобы вместо подарков и цветов на могилу певца скорбящие жертвовали небольшие суммы в фонд музыкальной школы штата Висконсин.

Напомним, что легендарный джазовый исполнитель начал свою карьеру в возрасте четырех лет. Он выступал вместе с братьями в родном городе Милуоки (штат Висконсин). Первую пластинку We Got By он выпустил в 1975 году. За свою карьеру певец записал более 20 альбомов.

Первую «Грэмми» Эл Джерро получил в 1978 году. После чего он получил в разные годы еще шесть таких наград. А шестнадцать лет назад певец получил звезду на голливудской «Аллее славы».