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«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»

Общество
Экспозиция Донецкого музея Великой Отечественной войны о подвиге защитников Донбасса сегодня
1 / 5 Фрагмент экспозиции музея «Начало войны. 1941 год»
© Екатерина Дудникова
Фрагмент экспозиции музея «Начало войны. 1941 год»

Донецк, 13 февраля 2017, 00:06 — REGNUM  Корреспондент ИА REGNUM посетил Донецкий музей Великой Отечественной войны, который расположен в подземных сооружениях Мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».

В музее представлены не только экспозиции, касающиеся героической борьбы жителей Донбасса с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Но и экспонаты, повествующие о сегодняшних событиях в ДНР: о подвиге защитников республики, о преступлениях украинских военных против мирного населения. В частности, в экспозиции осколки и части снарядов, которыми Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк и другие города и села ДНР. Это то оружие, от которого погибают женщины, дети, старики Донецкой Народной Республики сегодня. В том числе — оружие, запрещенное международными конвенциями.

Экскурсоводы музея обращают особое внимание на то, что их главной задачей было показать преемственность борьбы жителей Донбасса с носителями нацистской идеологии: «Бандеровцы вместе с немецко-фашистскими захватчиками уничтожали наших земляков в годы Великой Отечественной войны. И убивают наших земляков теперь. Защитники ДНР противостоят сейчас вооруженной агрессии, как это было семь десятилетий назад. И делают это с честью».

Отметим, что в Донецком музее Великой Отечественной войны всегда многолюдно. Многие посетители приходят с детьми.

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