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В Финляндии протестуют мигранты, которым отказали в убежище

Общество
Акция длится третий день

Хельсинки, 12 февраля 2017, 23:31 — REGNUM  В центре Хельсинки около 50 мигрантов разбили лагерь в знак протеста против политики Финляндии в вопросе международной защиты беженцев. Как сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 12 января, большинство участников акции — граждане Ирака, которым отказали в предоставлении статуса беженца.

По мнению протестующих, отказы финских миграционных властей являются несправедливыми и носят случайный характер. Беженцы разбили лагерь на площади возле музея современного искусства Киасма. Акция протеста длится третий день, и беженцы намерены продолжать её до тех пор, пока не будет выполнено их требование о встрече с властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 — 2016 годах в Финляндию прибыло более 38 тысяч просителей убежища, из них 20 тысяч приехало из Ирака. Стоит отметить, что около 50% прошений о предоставлении убежища получают отказ финских властей.

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Напомним, что в прошлом году финские власти депортировали 6,7 тысяч человек, что вдвое превышает показатель 2015-го года.

Ранее Ирак отказался подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия.

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