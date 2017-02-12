В Тюменской области расширили список на бесплатное ЭКО

Тюмень, , 15:52 — REGNUM В Тюменской области 800 пар смогут в этом году 2016 году 600 тюменских пар воспользовались возможностью бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для 199 женщин ЭКО в прошлом году завершилось наступлением долгожданной беременности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Директор областного департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщает, что в последние годы в регионе увеличивается число бесплодных пар, и в 62% случаев причина — мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии.

Экстракорпоральное оплодотворение — дорогостоящая процедура. За нее приходится платить 100 — 150 тысяч рублей. В Тюменской области с 2006 года на ЭКО выделялись региональные квоты. Но с 2015-м эта процедура в Тюменской области включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС. Тогда программа распространялась на 300 семей. В 2016 году 600 тюменских пар воспользовались возможностью бесплатного экстракорпорального оплодотворения. Для 199 женщин ЭКО в прошлом году завершилось наступлением долгожданной беременности. Из-за высокой востребованности ЭКО, правительство области увеличила финансирование на данный вид медицинской помощи. Принято решение о проведении в 2017 году 800 процедур ЭКО по полису ОМС, что позволит разгрузить очередь. В начале 2017 года 1026 супружеских пар находились в листе ожидания, из них более 70% прибегнут к этой процедуре впервые, остальные идут на повторное ЭКО.

Эффективность ЭКО в Тюменской области составляет 33%, что соответствует мировым критериям результативности.

Отметим, что пройти ЭКО бесплатно можно в нескольких субъектах Российской Федерации. В Уральском федеральном округе данная процедура доступна по полису ОМС во всех регионах, кроме Ямала.