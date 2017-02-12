Акция противников передачи Исаакия собрала у собора до двух тысяч человек

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Акция «Синее кольцо» у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге завершилась около 14:30 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. По подсчетам организаторов, вокруг Исаакия собралось около 2 тысяч человек

Полиция оценила число собравшихся в 1−1,2 тыс. участников.

Отдельные участники продолжили общение с депутатами в Исаакиевском сквере. Как сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, организацию ЮНЕСКО проинформировали о ситуации с Исаакиевским собором.

Когда участники расходились, у них произошла стычка с активисткой НОД, которая держала плакат «Нет майдану» и «Предоставим чрезвычайные полномочия президенту Владимиру Путину». Противники передачи собора засыпали ее вопросами о том, «при чем здесь Путин», «сколько стоит плакат».

«Какой флаг вы охраняете, мне стыдно за вас», — обратилась пожилая петербурженка к двоим полицейским, которые дежурили у активистки с флагом НОД. «Я охраняю не флаг, а общественный порядок», — пояснил правоохранитель.

Собравшиеся были недовольны тем, что женщину не задерживают и не прогоняют, в то время как, по их словам, полицейские заставляли их убирать собственные плакаты в разгар акции. Оппоненты попытались спровоцировать задержание, встав с пикетом против передачи собора РПЦ возле активистки НОД, но их попросили удалиться.

«Вы провокатор», — выкрикнул «синеленточник» женщине. «А ты баран», — ответила она ему, на что полицейский сделал ей замечание.

Участники акции против передачи собора РПЦ ТАКЖЕ утверждали, что активистка НОД мешала им водить хороводы вокруг Исаакия.

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