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«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»

Общество
Фоторепортаж из Донецка
1 / 8 Донецк. Район автостанции «Мотель».Разрушенный частный сектор Донецк. Район автостанции «Мотель».Разрушенный частный сектор

Донецк, 12 февраля 2017, 14:53 — REGNUM  Корреспондент ИА REGNUM проехал в эти дни по районам столицы Донецкой народной республики (ДНР) Донецка, которые подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, начиная с 2014 года и по сей день. В ряде районов города хорошо заметны следы разрушений. Это — поврежденные или полностью разрушенные жилые дома, школа, офисные здания. автостанция. Совсем недавно были вставлены стекла в здание железнодорожного вокзала, пострадавшего во время артобстрела. Отметим, что Вооруженные силы Украины применяют против мирных жителей Донецка оружие, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе, реактивные системы залпового огня «Ураган».

Вооруженные силы Украины продолжали 11 февраля обстрелы пригородов Донецка. В Киевском районе города отчетливо слышны звуки канонады. Тем не менее, в столице ДНР население сохраняет спокойствие. На вопрос корреспондента ИА REGNUM об оценке ситуации в зоне боевых действий отвечают, что по сравнению с прошлой неделей стало значительно спокойнее. Но, в случае, если украинские войска предпримут наступательные действия, на защиту ДНР выйдут все: «Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли».

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