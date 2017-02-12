Донецк, , 14:53 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUM проехал в эти дни по районам столицы Донецкой народной республики (ДНР) Донецка, которые подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, начиная с 2014 года и по сей день. В ряде районов города хорошо заметны следы разрушений. Это — поврежденные или полностью разрушенные жилые дома, школа, офисные здания. автостанция. Совсем недавно были вставлены стекла в здание железнодорожного вокзала, пострадавшего во время артобстрела. Отметим, что Вооруженные силы Украины применяют против мирных жителей Донецка оружие, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе, реактивные системы залпового огня «Ураган».

Вооруженные силы Украины продолжали 11 февраля обстрелы пригородов Донецка. В Киевском районе города отчетливо слышны звуки канонады. Тем не менее, в столице ДНР население сохраняет спокойствие. На вопрос корреспондента ИА REGNUM об оценке ситуации в зоне боевых действий отвечают, что по сравнению с прошлой неделей стало значительно спокойнее. Но, в случае, если украинские войска предпримут наступательные действия, на защиту ДНР выйдут все: «Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли».