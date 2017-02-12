После акции протеста в пригороде Парижа задержаны 37 человек

Париж, , 13:47 — REGNUM После акции протеста в пригороде Парижа полиция задержала 37 человек. Об этом сегодня, 12 февраля, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник во французской полиции.

Накануне в городе Бобиньи более двух тысяч человек вышли на улицы, протестуя против действий сотрудников полиции при задержании некоего молодого человека по имени Тео. Протестующие требовали «справедливости для Тео». Они держали в руках транспаранты с надписями: «Полиция убивает невинных людей» и «Полицейское изнасилование».

Акция протеста быстро переросла в беспорядки и столкновения с полицией. В стражей порядка полетели различные предметы, а они ответили слезоточивым газом. Были подожжены как минимум четыре автомобиля и разгромлены два магазина.

В итоге стражи порядка задержали 37 человек. В соседних коммунах также были совершены отдельные акты нарушения правопорядка, связанные с инцидентом вокруг задержания Тео.

Гнев жителей департамента Сен-Сен-Дени, административным центром которого является город Бобиньи, вызвал инцидент, произошедший на минувшей неделе в Она-се-Буа. Тогда сотрудники полиции остановили на улице молодого человека 22-х лет, который якобы выкрикивал кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Между этим молодым человеком, которого зовут Тео и полицейскими завязалась драка.

Задерживая Тео полицейские применили силу, избивая его дубинками. О том, чтобы показать задержанного медикам стражи порядка додумались только после того, как доставили его в участок. Медики сделали задержанному операцию.

После этого инцидента, одному из полицейских, участвовавших в задержании Тео, предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.