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В Узбекистане будут еженедельно рассказывать молодежи о правилах на дорогах

Общество
Данные беседы будут проводиться в рамках мер по снижению числа ДТП с участием несовершеннолетних

Ташкент, 12 февраля 2017, 13:02 — REGNUM  Государственная служба безопасности дорожного движения (ГУББД) МВД Узбекистана будут еженедельно посещать учебные заведения и рассказывать учащимся о правилах дорожного движения, сообщил журналистам представитель ГУБДД МВД Акмаль Юнусов.

Данные беседы будут проводиться в рамках мер по снижению числа ДТП с участием несовершеннолетних. Количество таких ДТП возросло за последние годы.

Юнусов рассказал, что в республике в 2016 году произошло 1444 дорожно-траспортных происшествий с участием лиц, не достигших 18 лет.

«Нам совместно с общественностью необходимо с ранних лет научить детей навыкам безопасного передвижения, умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на дороге, осторожными и осмотрительными», подчеркнул представитель МВД.

Он указал, что зачастую причинами несчастных случаев с детьми на дорогах являются беспечность родителей, «которые не уделяют в воспитании должного внимания опасностям, которые таят дороги».

Как сообщил ИА REGNUM представитель УБДД ГУВД города Ташкента, на днях произошел инцидент с участием несовершеннолетних, в результате которого погибли два молодых человека.

«Четверо несовершеннолетних ребят, один из которых взяв без спроса у родителей автомобиль и не имея водительского удостоверения, в ночное время совершил ДТП, врезавшись в бетонную конструкцию», рассказал собеседник агентства.

«В результате — двое погибших, еще двое находятся в клинике с травмами различной степени тяжести», отметил представитель УБДД.

Он выразил надежду, что «в результате проводимых системных мероприятий в учебных заведениях, ДТП с участием несовершеннолетних значительно сократиться».

«Однако, работа с детьми должно проводиться и родителями», подчеркнул собеседник агентства.

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Дорожно-транспортные происшествия
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