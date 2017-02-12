Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
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Эксперты из России снова протестировали на безопасность аэропорт Каира

Общество
Авиасообщение между Россией и Египтом пока не возобновлено

Каир, 12 февраля 2017, 12:16 — REGNUM  Делегация российских специалистов, проводившая проверку безопасности второго терминала Международного аэропорта Каира, передала египетской стороне ряд замечаний по мерам безопасности в воздушной гавани. Об этом сегодня, 12 февраля, пишет египетская газета «Сада аль-Баляд».

Сообщается, что российские эксперты по безопасности проверяли действия египетских сил безопасности трижды пытаясь пронести в терминал аэропорта муляж взрывного устройства.

Служба безопасности каирского аэропорта все три раза обнаруживала муляж взрывного устройства. Однако, у российских экспертов по безопасности все три раза были претензии к действиям сотрудников аэропорта после обнаружения муляжа.

«Представители российской делегации призвали обучить сотрудников сил безопасности действиям в случае обнаружения взрывного устройства», — пишет издание. Речь идет об обязательном оцеплении территории, эвакуации пассажиров и персонала, инструкциях по обезвреживанию предполагаемого взрывного устройства.

Также у российских специалистов были и другие замечания, которые необходимо устранить египетской стороне до возобновления авиасообщения между двумя странами.

Нынешняя инспекция безопасности египетских аэропортом далеко не первая. Авиасообщении между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после террористического акта, когда российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в небе над Синайским полуостровом. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

С тех пор авиасообщение так и не было восстановлено. Для Египта отсутствие многочисленных российских туристов стало сильным ударов по туристической индустрии.

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Приостановка авиасообщения с Египтом
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