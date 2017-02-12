Детдом, барак, палатка: как мать и чиновники сделали свердловчанина бомжом

Невьянск, Свердловская область, , 10:24 — REGNUM В Свердловской области 33-летний житель Невьянска оказался вместе с супругой и ребенком практически выброшенным на улицу. В единственное жильё, на которое он хоть как-то может претендовать, его не пускает родная мать, а муниципальные служащие и госчиновники отмахнулись от него, оставив молодого человека и его семью один на один с их непростой проблемой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деревянный барак на улице Вити Бурцева, в котором на 14,5 квадратных метрах ютится семья, подлежит сносу, так как считается непригодным для проживания. Все жильцы дома расселены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. А вот молодому человеку и его семье жильё не представили. Дело в том, что родная мать, которая в 1996 году была лишена родительских прав, уже получила жильё, при этом она одна является ответственным квартиросъёмщиком в новой квартире. Молодой человек обращался к ней, но она и видеть его не желает и в жильё пускать не намерена.

По словам самого молодого человека — судьба его совсем не простая. С 12 лет он находился в детском доме, так как его мать была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Хорошей мамой ей мешала стать тяга к спиртному — она систематически употребляла алкоголь. За отправленным в детдом ребёнком была закреплена квартира в доме на улице Вити Бурцева. Впоследствии парень окончил школу, выучился в Режевском сельскохозяйственном училище, нёс срочную службу в Вооружённых силах России — всё как положено. В 2007 году после службы вернулся в Невьянск в надежде получить, как выпускник детского дома, жильё.

В городской управе ему пояснили, что за ним закреплена комната в квартире его лишённой родительских прав матери. При этом чиновники не пояснили ему, что он вправе оспорить это, так как проживание с лицом, ранее лишённым родительских прав, невозможно согласно пункту 4 статьи 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот».

Впоследствии молодому человеку удалось с трудом прописаться в квартиру матери. При этом сама женщина продолжала злоупотреблять спиртным и утеряла договор социального найма. Восстановила она его только в 2012 году, кода стало известно, что дом аварийный и подлежит расселению. В свою очередь, молодой человек обратился в суд, так как обзавёлся семьёй и хотел реализовать своё право и разъехаться с лишённой родительских прав матерью.

Однако реализовать свои права через суд ему не удалось, так как возникли несоответствия между новым договором найма и поквартирной карточкой, и отстоять права, не имея юридического образования, молодой человек не смог. Более того, о решении одного из судов он узнал только спустя полгода. По его словам, он обращался за помощью к чиновникам, уполномоченному по правам человека в Свердловской области, и даже писал письма в администрацию президента. Но, увы, чиновники ограничивались советами, а в администрации президента его обращения отправляли на рассмотрение тем же представителям муниципальной власти.

На данный момент ключи от квартиры получила его мать, которая является ответственным квартиросъёмщиком и отказывается прописывать сына. Молодой человек, дабы привлечь внимание к своей проблеме, разбил палатку возле здания мэрии. Он надеялся, что городские чиновники пойдут навстречу, представят ему и его семье временное жильё в маневренном фонде, окажут правовую поддержку. Вместо этого на место прибыл наряд полиции, и семья была задержана и доставлена в участок для составления протокола об административном нарушении.

Беда не приходит одна. Благополучная семья, находящаяся в доме под снос и не имеющая нормального жилья, из-за этой проблемы уже попала под внимание органов, которые заявляют о намерениях отнять ребёнка. К ним уже приходили сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних, предупредив, что сына у них могут забрать из-за неблагополучных условий для жизни. Также семью навещают приставы-исполнители, требуя покинуть дом — их единственное жильё, из которого их выписали практически «на улицу».

«Мы уже связались с молодым человеком и договорились, что при необходимости окажем помощь его семье. А уже в понедельник с ним свяжется правозащитник и общественник Николай Харченко, который разберётся в юридических аспектах этого дела», — сообщил активист свердловского отделения всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Алексей Банников.

«А вообще в этой истории поражает степень чёрствости чиновников и надзорных органов, которые явно не должным образом исполняют свои обязанности, так ещё и по-человечески повели себя по отношению к сироте и его проблемам, мягко говоря, недостойно. И если мы считаем, что живём в правовом государстве, то надо реализовывать элементарные права конкретного человека на деле, а не на бумаге в бравурных отчётах. И если права человека не будут защищать те, кому это положено, то этим займётся общественность. Мы этого так не оставим», — заявил активист РВС.

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