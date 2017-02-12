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Калужская прокуратура отменила решение об отсрочке от призыва в армию

Общество
Двум незаконно освобожденным учащимся колледжа пришлось отправиться на военную службу
Призывники
Иллюстрация: Mil.ru
Призывники

Жуков, Калужская область, 12 февраля 2017, 10:10 — REGNUM  Прокурорская проверка обнаружила в Жуковском районе Калужской области нарушение Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в ходе призывной кампании. Об этом 12 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник районного прокурора Илья Миненко.

По его словам, в октябре 2015 года двум учащимся были незаконно предоставлены отсрочки от призыва на военную службу до 30 июня 2017 года, в связи с обучением в колледже.

Между тем, одному из парней отсрочка от призыва на военную службу должна быть предоставлена до достижения им возраста 20 лет, а именно до 2 января 2017 года, а второму призывнику — до окончания колледжа, то есть до 31 января 2016 года.

Прокурор района опротестовал незаконные решения призывной комиссии Жуковского района и молодые люди отправились на военную службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 830 призывников из Калужской области отправились служить в армии по итогам осенней призывной кампании 2016 года. Отсрочки от призыва на армейскую службу для продолжения образования получили более 56% юношей, а 24% призывников освобождены по состоянию здоровья.

Однако свыше 600 призывников Калужской области военкоматам невозможно было оповестить, так как основная часть разыскиваемых граждан не проживает по месту регистрации.

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