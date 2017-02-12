Власти США не намерены препятствовать бегству в Израиль экс-президента Перу

Лима, , 06:43 — REGNUM Американские власти не собираются задерживать разыскиваемого Интерполом экс-президента Перу Алехандро Толедо. Разыскиваемый в связи с обвинениями во взятке бывший перуанский глава, планирует вылететь в Тель-Авив в ближайшие часы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в МИД Перу.

Бывший президент Перу бежал из страны после того, как ему было предъявлено обвинение в получении взятки в 20 млн долларов от бразильского строительного конгломерата Odebrecht. Судья вынес решение о заключении подозреваемого под стражу, однако отрицающий свою виновность Толедо скрылся от правосудия.

Власти Перу обратились через Интерпол к правительствам 190 стран мира с просьбой помочь разыскать беглеца.

Сообщается также, что между США и Перу действует договор об экстрадиции. Тем более удивительно, почему беглый экс-президент не был задержан правоохранителями США и выдан властям Перу.

По информации источника, инцидент может создать напряженность в отношениях с одним из своих традиционных союзников в этом регионе. Между тем в официальных ведомствах США комментировать ситуацию отказались.

По всей вероятности, скрывающийся от перуанского правосудия чиновник намерен найти убежище в Израиле, договор об экстрадиции с которым у Перу не подписан.