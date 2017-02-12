Трамп — в ответ на негатив в СМИ: Я восхищаюсь стойкостью своей дочери

Ранее компания Nordstrom решила отказаться от товаров фирмы Иванки Трамп в связи с низкими показателями продаж

Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что гордится своей дочерью Иванкой, а умение высоко держать голову, несмотря на оскорбления и негатив в СМИ, — это «по-настоящему великолепно». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Вопреки оскорблениям и негативному отношению СМИ так высоко держать свою голову — это по-настоящему великолепно!», — отметил Трамп.

Напомним, что на минувшей неделе произошел скандал с компанией Nordstrom. Она отказалась выставлять на продажу товары фирмы Иванки Трамп. Официально компания объяснила это низкими показателями по продаже. По словам представителей Nordstrom, компания отсекла не только товары Иванки Трамп, а вообще около 10% брендов.

После сообщения о том, что Nordstrom отказался сотрудничать с Иванкой, президент США написал в своем Twitter, что это несправедливое решение. После этого акции компании упали на несколько процентов.

Незадолго до этого Трамп объявил, что не исключает, что его дочь может начать работать в Белом доме.

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