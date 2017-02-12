Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
06:32:18 МСК

Трамп — в ответ на негатив в СМИ: Я восхищаюсь стойкостью своей дочери

Общество
Ранее компания Nordstrom решила отказаться от товаров фирмы Иванки Трамп в связи с низкими показателями продаж

Вашингтон, 12 февраля 2017, 05:33 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что гордится своей дочерью Иванкой, а умение высоко держать голову, несмотря на оскорбления и негатив в СМИ, — это «по-настоящему великолепно». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Вопреки оскорблениям и негативному отношению СМИ так высоко держать свою голову — это по-настоящему великолепно!», — отметил Трамп.

Напомним, что на минувшей неделе произошел скандал с компанией Nordstrom. Она отказалась выставлять на продажу товары фирмы Иванки Трамп. Официально компания объяснила это низкими показателями по продаже. По словам представителей Nordstrom, компания отсекла не только товары Иванки Трамп, а вообще около 10% брендов.

После сообщения о том, что Nordstrom отказался сотрудничать с Иванкой, президент США написал в своем Twitter, что это несправедливое решение. После этого акции компании упали на несколько процентов.

Незадолго до этого Трамп объявил, что не исключает, что его дочь может начать работать в Белом доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный ритейлер США отказался от закупок товаров фирмы Иванки Трамп

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Анна Алябьева «Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
Иван КузнецовХроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.02.17
Александр МельниковПиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
КалугаРоссия Беспорядки вокруг уничтожения Центрального рынка в Калуге Общество
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
NB!
11.02.17
Новак: Белоруссия должна погасить долг за российский газ
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Станислав ТарасовПочему Алиев рвется на «европейский экспресс»
БакуАзербайджан Азербайджан идет в Европу Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
ещё главное