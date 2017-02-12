СМИ: 30 нелегальных мигрантов сбежали из США в Канаду, опасаясь депортации

Молодая семья с малолетним ребенком на руках пыталась пересечь границу, но была задержана

Оттава, , 03:51 — REGNUM 30 нелегальных мигрантов пересекли канадско-американскому границу. Они опасаются, что при новом президенте США Дональде Трампа они будут депортированы, передает телеканал CBC.

Основной маршрут для нелегалов — из американского штата Миннесота в канадскую провинцию Манитоба. Именно по нему 27 человек перебрались из США в Канаду.

Еще три человека, семья с маленьким ребенком, попытались пересечь границу штата Нью-Йорк и провинции Квебек. Как отмечают СМИ, о том, что по этому маршруту тоже могут перемещаться нелегальные мигранты, стало известно впервые. Семья с ребенком была задержана.

Отметим, что в последнее время приток нелегальных мигрантов из США в Канаду увеличился. По данном канадской пограничной службы, с апреля 2016 году в страну прибыли 410 человек. Они попросили убежища.

Что касается опасений нелегалов депортации в период президентства Трамп, то, напомним, что в январе глава США подписал указ, ужесточающий миграционную политику государства. Сейчас по поводу этого документа ведутся юридические и политические споры.

В свою очередь, Канада заявила, что не собирается усиливать контроль на границе с США. Оттава хочет оставаться «домом надежды для людей со всего мира».

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