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Доминиканская газета не смогла отличить Дональда Трампа от Алека Болдуина

Общество
Последний часто пародирует американского президента в шоу на телеканале NBC

Санто-Доминго, 12 февраля 2017, 03:00 — REGNUM  Газета El Nacional, которая является в Доминиканской республики одной из ведущих, не смогла отличить президента США Дональда Трампа от пародировавшего его актера Алека Болдуина. 10 февраля издание опубликовало статью про Трампа, которая была проиллюстрирована снимком Болдуина.

El Nacional разместила на страницах своего выпуска фото актера в образе главы США. Снимок был взят из шоу телеканала NBC Saturday Night Live. Статья, к которой было подобрано изображение, была о заявлении Трампа по поводу строительства израильских поселений в Палестине и палестинско-израильском мирном процессе.

На следующий день редакция газеты принесла свои извинения за ошибку. Как говорилось в пояснительном сообщении, фотографию Болдуина прислало издание Associated Press. Подписано фото тоже было именем актера и названием шоу.

Однако в El Nacional этого не заметили и разместили изображением под именем Трампа.

Алек Болдуин регулярно в шоу телеканала NBC Saturday Night Live пародирует нового президента США. За манеру исполнения Трамп раскритиковал актера.

«Совершенно однобокое и предвзятое шоу. Вообще ничего смешного», — написал Трамп в Twitter.

В свою очередь, комик дал главе государства совет. В своем Twitter он написал, что «назначал людей, которые вдохновляют американцев, а не вселяют в них страх».

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