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Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой

Общество
Пять лет назад негативно настроенных по отношению к НАТО в России было на треть меньше

Москва, 12 февраля 2017, 00:31 — REGNUM  Североатлантический альянс — угроза, такого мнения придерживается большинство жителей России. Об этом говорят результаты опроса, который провела компания Gallup.

Согласно результатам социологического исследования, 67% опрошенных граждан РФ рассматривают НАТО как угрозу, нейтрально к организации относятся 20%, и лишь 3% считают, что альянс, напротив, защищает.

По сравнению с 2012 годом, когда проводился аналогичный опрос, число жителей России, которые воспринимают альянс в качестве угрозы, увеличилось на 29%. Последний раз такой высокий показатель тех, кто полагает, что НАТО нужно опасаться, был в 2008 году.

Такое же исследование компания Gallup провела и в ряде других стран. Например, в Белоруссии большинство тоже негативно относится к НАТО (54%). Еще 30% уверены, что альянс — это и не защита, и не угроза. В Сербии 64% опрошенный рассматривают НАТО как опасностью, как защиту — всего 6%.

Что касается Украины, то здесь 35% респондентов уверены, что НАТО необходимо опасаться, еще 29% придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. На Кавказе, число опрошенных, считающих НАТО защитой, самое высокое. В Грузии — 37%. В Азербайджане — 21%, в Армении — 8%.

Больше всего действия НАТО поддерживают граждане Косова (90%), Албании (70%), Эстонии (52%), Польши (62%), Литвы (57%) и Латвии (49%). Нейтрально воспринимают альянс жители Черногории (21%) и Греции (23%).

Телефонный опрос социологи проводили в 2016 году. В России в нем приняли участие две тысячи совершеннолетних жителей страны.

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Социологические опросы
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