Эсминец USS Porter покинул Черное море

«Эсминец взаимодействовал с союзниками и принял участие в международных учениях Sea Shield 2017»

Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Из акватории Черного моря вышел американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами. Об этом, как передает RT, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

«Эсминец взаимодействовал с союзниками и принял участие в международных учениях Sea Shield 2017», — говорится в сообщении.

2 февраля 2017 г. в пресс-службе американских Военно-морских сил (ВМС) сообщили, что в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США USS Porter.

Официальной целью присутствия корабля в Черном море было заявлено «проведение операций по обеспечению морской безопасности», а также «повышение боеспособности и возможностей взаимодействия с союзниками и партнёрами в регионе».

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