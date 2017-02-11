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Петербургская епархия собирает прихожан на крестный ход вокруг Исаакия

Общество
В тот же день противники передачи собора в руки РПЦ попытаются взять Исаакий в «синее кольцо»
Исаакиевский собор Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 11 февраля 2017, 22:36 — REGNUM  Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви разослала циркуляр настоятелям городских храмов о сборе прихожан и хоругвеносцев на крестные ходы вокруг Исаакиевского собора утром 12 и 19 февраля.

Противники передачи собора в безвозмездное пользование РПЦ также соберутся на акцию у стен храма 12 февраля — они намерены окружить Исаакий живым кольцом после встречи с депутатами городского Заксобрания.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в епархии, крестный ход станет продолжением литургии, которая начнется в 9:00. На улицу верующие выйдут не ранее 10:15, сам обход храма может занять еще около 40 минут. «Поэтому с последующим мероприятием мы никак не пересекаемся», — сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

«Благославляется направить в эти дни в собор от каждого храма Санкт-Петербургской епархии по одному хоругвеносцу и не менее 5 прихожан для участия в богослужении и крестных ходах», — говорится в циркуляре епархии.

Депутату Заксобрания Максиму Резнику, который придет встретиться с избирателями в сквере на Исаакиевской площади, порядок сбора участников крестного хода напомнил «феодальную армию».

В епархии же отмечают, что ничего странного в такой подготовке нет, так как настоятель хочет, чтобы шествие «прошло достойно и красиво», тем более что у Исаакиевского собора «в нынешнем состоянии и условиях существования прихода» уже далеко не так много хоругвей, как раньше.

«Вызывает удивление — почему документы внутренней организации епархиальной жизни должны становиться предметом обсуждения в СМИ», — замечает Родоманова.

Она подчеркивает, что принесение двухметровых хоругвей из других храмов, их транспортировка требует организации и определённых усилий, и «одному человеку с такой задачей справиться затруднительно».

«В Церкви всё делается по благословению. Поэтому донесение до всех приходов сообщения о том, что предстоящий крестный ход — это не частная инициатива, а событие, имеющее благословение правящего архиерея, — носит форму циркуляра. Циркуляр — это официальный способ донесения информации. Это внутренние документы, которые дают убедительные основания для настоятелей и благочинных предпринимать определённые действия», — пояснила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

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Напомним, первым с инициативой крестного хода вокруг Исаакия выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он предложил продемонстрировать таким образом уровень народной поддержки решения о передаче собора в пользование РПЦ после того, как на встречу с депутатами Заксобрания на Марсово поле 28 января вышли, по разным оценкам, от 2 до 4 тысяч противников этой идеи.

Милонов не получил благословение Санкт-Петербургской епархии, заметив по этому поводу, что «крестный ход — это лучше, чем митинг в 15 человек». Но впоследствии епархия приняла иное решение, отмечая, что грядущие крестные ходы имеют малое отношение к депутату Милонову.

Добавим, завтрашняя встреча противников передачи собора может стать последней встречей избирателей с петербургскими депутатами без согласования со Смольным: городской парламент голосами «Единой России» и ЛДПР запретил депутатам встречаться с гражданами на улицах без разрешения исполнительной власти, но этот закон пока не вступил в силу.

Встреча состоится в 13:00 12 февраля в Исаакиевском сквере.

«В рамках встречи — акция «Синее кольцо», мы хотим встать живой цепью вокруг Исаакиевского собора, который мы защищаем. Опознавательный знак участников встречи — синяя лента, символ градозащитного движения Петербурга», — пояснил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Полиция уведомлена об акции, как и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, его представители будут присутствовать на встрече.

Оргкомитет также попросил участников встречи не проводить никаких протестных акций внутри самого Исаакиевского собора. «Если такие попытки будут — мы будем рассматривать их как провокацию, дискредитирующую нашу кампанию», — заявил Вишневский.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники акции в Исаакиевском соборе закон не нарушали — Смольный

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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