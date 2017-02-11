В Подольске после хоккейной тренировки скончался 14-летний подросток

В настоящее время на месте трагедии работают следователи

Подольск, Московская область, , 21:20 — REGNUM По факту смерти 14-летнего мальчика в ледовом дворце «Витязь» города Подольска проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

«11 февраля в ледовом дворце «Витязь» г. Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо, — говорится в сообщении. — Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось».

Отмечается, что на здоровье подросток, занимавшийся хоккеем с 5-ти лет, ранее не жаловался и имел допуск врачей к занятиям спортом.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи.