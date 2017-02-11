В Подольске после хоккейной тренировки скончался 14-летний подросток
В настоящее время на месте трагедии работают следователи
Подольск, Московская область, 11 февраля 2017, 21:20 — REGNUM По факту смерти 14-летнего мальчика в ледовом дворце «Витязь» города Подольска проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.
«11 февраля в ледовом дворце «Витязь» г. Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо, — говорится в сообщении. — Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось».
Отмечается, что на здоровье подросток, занимавшийся хоккеем с 5-ти лет, ранее не жаловался и имел допуск врачей к занятиям спортом.
В настоящее время на месте трагедии работают следователи.
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