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Басурин: Власти ДНР вышли на след убийц Гиви

Общество
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, более известный под позывным Гиви, погиб в ДНР 8 февраля 2017 г

Донецк, 11 февраля 2017, 19:56 — REGNUM  Власти Донецкой народной республики (ДНР) смогли выйти на след возможных убийц Михаила Толстых (Гиви), занимавшего пост командира батальона «Сомали». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Мы (власти ДНР) уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, более известный под позывным Гиви, погиб в ДНР 8 февраля 2017 г. По предварительным данным, полковник скончался от выстрела из реактивного огнемета «Шмель».

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