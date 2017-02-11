РФ и Турция зафиксировали новые нарушения перемирия в Сирии

Перемирие на территории Сирийской Арабской Республики было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 года

Дамаск, , 19:40 — REGNUM Четыре нарушения режима тишины зафиксировали за минувшие сутки не территории Сирии. Об этом говорится в субботу, 11 февраля, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 4 нарушения в провинциях Латакия (2) и Хама (2)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 14 нарушений перемирия в сирийских провинциях (Дамаск, Хомс, Алеппо, Латакия и Идлиб), однако в ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства случаи нарушений не подтверждаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие на территории Сирийской Арабской Республики было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 года.