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Пиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова

Общество
Несмотря на протесты населения, Центральный рынок Калуги 31 марта с.г. прекратит свое существование на традиционном месте

Калуга, 11 февраля 2017, 19:31 — REGNUM   Эпопея с противостоянием калужских властей и предпринимателей с Центрального рынка закончилась «победой» чиновников. 31 марта 2017 года деятельность рынка на традиционном месте будет прекращена. Несмотря на требования и протесты населения и обращения предпринимателей в различные инстанции. Несмотря на то, что Общественная палата РФ поддержала народный протест.

Однако, победа эта пиррова потому, что населению Калуги стало ясно, управы на власть нет. А значит, теперь у многих нет доверия не только к местным властям, но и к федеральным.

«Отметим, что эта бессмысленная и не мотивированная никакими конкретными экономическим расчетами или фактами уголовных расследований акция по ликвидации работающего прибыльного торгового предприятия происходит в период, когда нормальные руководители сдувают пыль с любого, кто не сидит на шее у государства, да ещё и приносит в казну пусть небольшие, но все-таки доходы. Увы, для Калужской области такие доходы в скором времени могут оказаться единственными. Инвестиционные проекты сворачиваются, построенные предприятия испытывают проблемы с реализацией продукции, сокращают рабочую неделю и увольняют работников. Государственный долг области, по данным Минфина России, на 1 октября 2016 года превысил 35 миллиардов рублей, что на один миллиард больше запланированных собственных доходов области», заявил ранее в интервью ИА REGNUM калужский общественник Виталий Черников.

Что дальше будет на зачищенной территории — тоже не понятно. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призывает населения «скинуться» и разбить на этом месте парк, который был бы «дорог каждому калужанину». Если сам Анатолий Артамонов не знает на какие деньги строить на месте разрушенного рынка новый объект, то зачем надо было вообще идти на публичный скандал для «зачистки» этой территории? Либо планировалось что-то иное, супермаркет, парковка, торговый центр, но в связи с массовым недовольством решением власти о сносе рынка власти города на ходу решили все переиграть.

В результате, более 4 000 человек остались без работы и средств к существованию. А главное, утрачена вера в справедливость власти и на возможную защиту от ее неправедных решений от тех, в чьи обязанности это входит.

Новый рынок разместили на отдаленной от центра территории, логистически не удобной, особенно, для пожилых людей. Несмотря на то, что власти выделили бесплатные автобусы, на которых можно добраться до нового рынка, желающих посетить его немного. Об этом говорят и фото полупустых автобусов, размещенные местными СМИ, и отсутствие ажиотажа в павильонах нового рынка. И дело здесь даже не в том, какая инфраструктура на новом рынке, носят ли продавцы шапочки и брендированные фартуки. Именно в отсутствии оного упрекали торговцев со старого А в том, что калужская власть показала полную неспособность вести диалог с населением города. А значит, в скором времени можно ждать новых всплесков социальных конфликтов.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Артамонов предложил «всем миром» скинуться на его мечту?

regnum author Александр Мельников
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Беспорядки вокруг уничтожения Центрального рынка в Калуге
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