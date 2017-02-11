На Украине скончался генерал-полковник Воробьев
Причины смерти пока неизвестны
Киев, 11 февраля 2017, 18:21 — REGNUM На Украине скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба Геннадий Воробьев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.
«На рабочем месте умер один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев, — сообщил пресс-секретарь президента Украины. — Он руководил на передовой линии фронта в 2014—2016 гг.».
Цеголко добавил, что президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника.
Причины смерти пока неизвестны.
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