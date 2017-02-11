На Украине скончался генерал-полковник Воробьев

Киев, , 18:21 — REGNUM На Украине скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба Геннадий Воробьев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

«На рабочем месте умер один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев, — сообщил пресс-секретарь президента Украины. — Он руководил на передовой линии фронта в 2014—2016 гг.».

Цеголко добавил, что президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника.

Причины смерти пока неизвестны.