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Медведев присвоил названия пяти островам Курильской гряды

Общество
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Космический снимок Малой Курильской гряды
Иллюстрация: Nasa.gov
Космический снимок Малой Курильской гряды

Москва, 11 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев присвоил географические названия пяти островам Курильской гряды. Соответствующее постановление главы правительства опубликовано сегодня, 11 февраля.

Проект по присвоению названий безымянным островам Курильской гряды стартовал ещё в 2010 году. В 2012 году на эти острова отправилась экспедиция, в составе которой были историки и географы. Тогда же один из островов получил свое название в честь академика Сергея Капицы.

Теперь названия получили ещё пять островов.

Один из островов назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко. Министром иностранных дел Громыко был почти 30 лет — с 15 февраля 1957 года по 2 июля 1985 года.

Другой остров был назван в честь бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова. Он возглавлял Сахалинскую область с c 1995 года по 2003 год. Фархутдинов погиб при крушении вертолета Ми-8.

Ещё два острова получили названия в честь генералов. Один в честь генерала Кузьмы Деревянко, который подписывал от СССР акт о капитуляции Японии. Второй — в честь генерала Алексея Гнечко, который долгое время служил на Дальнем Востоке. Деревянко был участником Великой Отечественной войны, а Гнечко в годы войны командовал Камчатским оборонительным районом Дальневосточного фронта, а затем принимал самое деятельное участие по разгрому милитаристской Японии. Именно он внес решающий вклад в подготовку Курильской десантной операции.

Пятый остров получил название в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины-капитана дальнего плавания. Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

Названия островов присвоены в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» и по предложению Сахалинской областной Думы.

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