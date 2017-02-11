Суббота, 11 Февраля 2017 года
06:16:42 МСК

Вестибюли нескольких станций московского метро закрыты на выходные

Общество
Изменения режима работы станций связаны с проведением ремонтных и строительных работ

Москва, 11 февраля 2017, 06:10 — REGNUM  Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в предстоящие выходные, 11−12 февраля, в связи с проведением ремонтных и строительных работ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

До открытия метрополитена в понедельник, 6 февраля, будут закрыты северный вестибюль станции «Сходненская» (вход и выход через южный вестибюль) и западный вестибюль станции «Кузьминки» (вход и выход через восточный вестибюль). Кроме этого, будет частично перекрыт вестибюль станции «Третьяковская».

В пресс-службе также напомнили, что до 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская», до 15 мая — северный выход со станции «Петровско-Разумовская». Продолжаются работы на станциях «Красные ворота», «Ленинский проспект» и «Полежаевская».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
Главное сегодня
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
МоскваРоссия «Талибан» и борьба с ним Политика
ещё главное