Вестибюли нескольких станций московского метро закрыты на выходные

Москва, , 06:10 — REGNUM Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в предстоящие выходные, 11−12 февраля, в связи с проведением ремонтных и строительных работ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

До открытия метрополитена в понедельник, 6 февраля, будут закрыты северный вестибюль станции «Сходненская» (вход и выход через южный вестибюль) и западный вестибюль станции «Кузьминки» (вход и выход через восточный вестибюль). Кроме этого, будет частично перекрыт вестибюль станции «Третьяковская».

В пресс-службе также напомнили, что до 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская», до 15 мая — северный выход со станции «Петровско-Разумовская». Продолжаются работы на станциях «Красные ворота», «Ленинский проспект» и «Полежаевская».