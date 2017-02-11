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Жители России снова скупают дачи в Финляндии

Общество
Укрепившийся рубль вернул российских покупателей на рынок недвижимости Финляндии

Хельсинки, 11 февраля 2017, 04:30 — REGNUM  Граждане РФ в 2016 году потратили на покупку недвижимости в Финляндии в общей сложности почти 19 млн евро. Число сделок, совершенных российскими покупателями, впервые выросло после четырех лет непрерывного спада, сообщает финский национальный вещатель Yle.

В прошлом году покупатели из России заключили в Финляндии 155 сделок по покупке недвижимости (в 2015-м — 147 сделок). Однако до цифр рекордного 2008 года ещё далеко, отмечает издание. Тогда россияне приобрели в Финляндии 907 объектов недвижимого имущества.

Граждане РФ отдают предпочтение Восточной Финляндии: половина сделок с недвижимостью была заключена в регионах Южное Саво и Южная Карелия. Среди отдельных муниципалитетов лидировали Иматра, Руоколахти и Савонлинна. Покупателей из России интересуют, в основном, старые частные дома и дешевые квартиры стоимостью в 15 — 50 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финская полиция безопасности SUPO заявила о том, что приобретенная гражданами РФ недвижимость в Финляндии может быть использована для размещения российских военных. В своём отчёте SUPO отмечает, покупка недвижимости может означать, что Россия готовится оказать давление на Финляндию в случае кризисной ситуации.

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