Рособрнадзор запретил приём студентов в Славяно-греко-латинскую академию

Ведомство также приостановило лицензии Владимирского института бизнеса и Международной академии оценки и консалтинга

Москва, , 03:09 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила приём студентов в Славяно-греко-латинскую академию. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что данная мера применена по результатам проверок, проведённых в период с 3 февраля по 9 февраля. «За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором зепрещён прием в НОЧУ ВПО «Славяно-Греко-Латинская Академия», ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» в части Канашского филиала», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Рособрнадзором приостановил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности АНО ВПО «Владимирский институт бизнеса» и НОУ ВПО «Международная академия оценки и консалтинга». Государственной аккредитации частично лишено ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».

Напомним, в конце января Рособрнадзор по результатам проверок запретил приём студентов в Институт управления, тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.