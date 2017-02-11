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Рособрнадзор запретил приём студентов в Славяно-греко-латинскую академию

Общество
Ведомство также приостановило лицензии Владимирского института бизнеса и Международной академии оценки и консалтинга

Москва, 11 февраля 2017, 03:09 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила приём студентов в Славяно-греко-латинскую академию. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что данная мера применена по результатам проверок, проведённых в период с 3 февраля по 9 февраля. «За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором зепрещён прием в НОЧУ ВПО «Славяно-Греко-Латинская Академия», ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» в части Канашского филиала», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Рособрнадзором приостановил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности АНО ВПО «Владимирский институт бизнеса» и НОУ ВПО «Международная академия оценки и консалтинга». Государственной аккредитации частично лишено ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  имени Н.Э. Баумана».

Напомним, в конце января Рособрнадзор по результатам проверок запретил приём студентов в Институт управления, тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

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