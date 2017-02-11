Италия ускорит депортацию нелегальных мигрантов

Рим, , 02:50 — REGNUM Правительство Италии одобрило введение мер для «упорядочивания» процесса принятия решения о выдаче права на убежище и ускорение процесса депортации тех мигрантов, которые этого права были лишены, передает Associated Press.

Премьер-министр Паоло Джентилони, выступая после заседания кабинета министров по данному вопросу, сообщил, что принятые меры направлены на то, чтобы беженцы «прибывали… безопасным способом и в контролируемых количествах».

Министр юстиции Андреа Орландо и министр внутренних дел Марко Миннити дали более подробный комментарий. Как сообщили министры, меры подразумевают выделение отдельных судов для рассмотрения дел беженцев, а также 250 дополнительных специалистов в комиссии по мигрантам. Это должно значительно ускорить принятие решения о предоставлении убежища или депортации, которое сегодня в Италии может занимать до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, менее 4 тыс. мигрантов были депортированы из Италии в 2015 году. Официальные данные за 2016 год пока не опубликованы, однако известно, что в прошлом году власти Италии отклонили более 60% заявлений о предоставлении убежища, которые подали 124 тыс. мигрантов.

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