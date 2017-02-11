Самая тяжелая женщина в мире транспортирована из Египта грузовым самолетом

Каир, , 02:34 — REGNUM Авиакомпания Egypt Air заявляет о транспортировке из Египта в Индию самой тяжелой женщины на планете — 36-летней Иман Абдель Атти, передает Associated Press.

По информации авиаперевозчика, для транспортировки 500-киллограммовой женщины авиакомпании понадобился грузовой самолет. Для ее погрузки в самолет компания использовала автокран.

Сообщается, что Иман Абдель Атти на протяжении 25 лет не выходила из своего дома из-за чрезвычайного ожирения, однако обратилась в Министерство иностранных дел Египта для получения дорогостоящего лечения, которое согласилась произвести клиника в Индии.