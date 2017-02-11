Гидрометцентр заявил о прохождении температурного пика зимы в Москве
Температура в столице в оставшиеся недели зимы будет выше нормы
Москва, 11 февраля 2017, 01:54 — REGNUM Температурный пик зимы в Москве и столичном регионе пройден. Об этом сообщает НСН со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
По ей словам, в регионе ещё будет сохраняться зимняя погода, однако температурные значения уже ожидаются выше нормы.
Согласно ближайшим прогнозам синоптиков, в субботу, 11 февраля, температура в Москве составит 2−4 градуса ниже нуля, в воскресенье 12 февраля — 4−6 градусов ниже нуля.
Читайте также: В Москве ко Дню влюблённых потеплеет до нуля градусов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Дело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
NB!
10.02.17
Американские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
NB!
10.02.17
ДНР: Около 55 тыс. человек пришли проститься с Михаилом Толстых
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
NB!
10.02.17
Нагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
NB!
10.02.17
«Русские интересны эстонскому государству только как налогоплательщики»