Гидрометцентр заявил о прохождении температурного пика зимы в Москве

Температура в столице в оставшиеся недели зимы будет выше нормы

Москва, , 01:54 — REGNUM Температурный пик зимы в Москве и столичном регионе пройден. Об этом сообщает НСН со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По ей словам, в регионе ещё будет сохраняться зимняя погода, однако температурные значения уже ожидаются выше нормы.

Согласно ближайшим прогнозам синоптиков, в субботу, 11 февраля, температура в Москве составит 2−4 градуса ниже нуля, в воскресенье 12 февраля — 4−6 градусов ниже нуля.

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