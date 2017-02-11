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Финляндия: правами лиц с двойным гражданством заинтересовался парламент

Общество
Оборонная комиссия парламента требует объяснений от министра обороны страны Юсси Ниинистё

Хельсинки, 10 февраля 2017, 23:59 — REGNUM  В оборонной комиссии парламента Финляндии хотят выяснить, соответствует ли действительности информация о дискриминации лиц с двойным гражданством в оборонительных силах страны. Парламентарии требуют от министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё объяснений по данному вопросу, сообщает финский национальный вещатель Yle.

По информации издания, Юсси Ниинистё посетит комиссию 21 февраля.

Отметим, ранее Yle сообщил о том, что в оборонительных силах страны действует неофициальное распоряжение, в соответствии с которым лиц с двойным гражданством — Финляндии и России — не берут в разведчасти, на обучение по управлению дронами, в военно-воздушные силы, а также на подготовку, организованную совместно с Пограничной службой. В пресс-службе ведомства данную информацию опровергают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что МВД Финляндии разработает поправки в закон, которые ограничат право лиц с двойным российско-финляндским гражданством занимать военные должности в оборонительных силах страны. Данные изменения в текущем законодательстве являются частью масштабного проекта МВД, направленного на борьбу с гибридными угрозами.

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