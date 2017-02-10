Пятница, 10 Февраля 2017 года
22:42:29 МСК

В США приговорили к заключению турецкого хакера за кражу $55 млн

Общество
Судебный процесс проходил в Бруклине

Вашингтон, 10 февраля 2017, 22:19 — REGNUM  В США приговорили к восьми годам лишения свободы хакера турецкого происхождения, который обвиняется в краже десятков миллионов долларов со счетов банков по всему миру, сообщает 10 февраля Reuters.

Судья окружного суда Бруклина Кийо Мацумото вынес обвинительный приговор в отношении хакера Эркана Финдикоглу, также известного под никами «Segate», «Predator» и «Oreon». Финдикоглу обвинили в краже $55 млн с банковских счетов. Подсудимый признал себя виновным в марте прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года стало известно, что в США хакеры взломали систему оплаты услуг, применяемую в отелях сети HEI Hotels & Resorts, были украдены данные десятков тысяч платежных карт. Хакеры похитили информацию о номерах карт, личных данных их владельцев, номере счета в банке и сроке действия карт, однако пин-коды украдены не были.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русские хакеры атаковали Норвегию»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
ДНР: Около 55 тыс. человек пришли проститься с Михаилом Толстых
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
МоскваРоссия «Талибан» и борьба с ним Политика
NB!
10.02.17
«Русские интересны эстонскому государству только как налогоплательщики»
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Экономика
ещё главное