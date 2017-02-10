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Дети Петербурга просили у Голодец больше времени на подготовку к экзаменам

Общество
Вице-премьер считает, что Петербург находится в авангарде новаций в области образования
Символы морской державы
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Символы морской державы

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 21:13 — REGNUM  Санкт-Петербург находится в авангарде новаций в области образования, что заслуживает уважения и внимания. Об этом 10 февраля заявила вице-премьер Ольга Голодец по итогам своего визита в Северную столицу, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом она отметила, что во всех регионах есть серьезная проблема нехватки школ и детских садов, так как, вопреки всем пессимистичным прогнозам, последние четыре года в России наблюдается прирост населения. «Я напомню, что в этом году у нас в школу пошло на 145 тысяч больше первоклассников, чем в прошлом году. Если сейчас в школах обучаются 13 миллионов человек, то через три года их будет 19 миллионов, такой прирост школьного населения. Это замечательно, но нам нужно отвечать на вызовы», — заметила вице-премьер.

Федеральный центр продолжает заключать соглашения с регионами в рамках программы по строительству новых школ и детских садов, и, если субъекты будут запрашивать финансирование на эти цели, они его получат, сообщила Голодец.

«Петербург ведет активное строительство школ, каждый год вводит их, что важно — выбирает новые архитектурные проекты, потому что современное образование — это и современное архитектурное пространство. Петербург стоит в авангарде всех этих новаций, что заслуживает уважения и внимания», — сказала Ольга Голодец.

В пятницу, 10 февраля, она побывала в интернате президентского физико-математического лицея №239 и в «Академии талантов», располагающейся в Каменноостровском дворце. В «Академии талантов» Ольга Голодец пообщалась со старшеклассниками, которые предложили изменить школьную программу таким образом, чтобы у них было больше времени на профильные предметы, по которым им предстоит сдавать экзамены.

Однако, по мнению вице-премьера, заранее невозможно определить, на стыке каких специальностей и сфер тебе, возможно, придется трудиться, так что отказываться от общеобразовательного курса в старшей школе — идея рискованная.

Петербургский 239-й лицей, напомнила Голодец, второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских школ, подобные результаты не даёт ни одно учебное учреждение страны.

«Устойчивые результаты — это не случайность, а результат очень серьезных образовательных программ, которые реализуются и в этой школе, и в целом в системе образования Петербурга», — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что в обозримом будущем будут готовы изменения в законодательство для смягчения излишне жестких требований к подготовке педагогов дополнительного образования. Кроме того, Голодец поручила внести в перечень всероссийских олимпиад школьников Всероссийскую олимпиаду по робототехнике на базе петербургского фестиваля «Робофинист».

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