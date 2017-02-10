Дрозденко выступил против мусорных «небоскребов» в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 20:25 — REGNUM Власти Ленинградской области намерены заставить владельцев мусорных полигонов на территории региона перейти на работу по более прогрессивным и безопасным с точки зрения экологии технологиям работы. Они также возмущены тем, что владельцам полигонов разрешают складировать мусор на большую высоту над поверхностью земли. Об этом сегодня, 10 февраля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Тосненский район, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наша задача — заставить всех владельцев полигонов перейти хотя бы на простые, но современные технологии — более прогрессивные и безопасные с экологической точки зрения для наших жителей. Не надо только зарабатывать на мусоре, надо и вкладывать», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году областные власти запустили ревизию полигонов при помощи беспилотных аппаратов. По итогам первого облета территории полигона «Новый Свет — Эко» было установлено превышение объема и высоты хранения почти на 22 метра, что выходит за рамки лицензии.

По словам Александра Дрозденко, руководство этого полигона обратилось в департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, чтобы получить разрешение на увеличение высотности и продлить лицензию. Однако по согласованной с руководством региона позиции они эту лицензию не получили, после чего обратились в федеральный Росприроднадзор.

«По непонятной пока мне причине они лицензию получили — им разрешили увеличить высоту полигона до 72 метров. Для нас этот нонсенс. Мы считаем, что таких полигонов высотных в Ленинградской области быть не должно. Пока мы лицензию не видели, ждем, когда она придет в Росприроднадзор по Северо-Западу. Но мы сегодня не видели примеров на Северо-Западе, чтобы продлевали лицензию, позволяющую высоту в 72 метра. Поэтому мы обратимся в надзорные органы, чтобы проверили соответствие нормам и правилам современного законодательства. Пока мы ограничивали высоту полигонов в Ленобласти до 22 метров», — отметил губернатор Ленобласти.

В этом году, заверил глава региона, будут обследованы все крупные полигоны области. Следующим на очереди станет полигон ТБО «Северная Самарка» во Всеволожском районе.

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«Каждый полигон будут беспристрастно обмерен, и на основании этого будем принимать решение. Для нас очень важно, чтобы все органы госвласти действовали строго по закону. Эту тему уже обсуждали с вновь назначенным прокурором. Мы не ставим задачу, чтобы в Ленобласти росли горы мусора, тем более по старым технологиям складирования и прессовки бульдозерами. Мы хотим, чтобы применялись современные технологии, что позволяет через сортировку и современные методы прессовки в 20 раз уменьшать объемы мусора. Мы могли бы каждому полигону, кто бы применил эти технологии, в 20 раз продлить срок службы. Но это стоит денег. Поэтому некоторые думают так, что они ничего не будут вкладывать, но при этом будут зарабатывать. Мы этого не позволим», — заявил Александр Дрозденко.

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