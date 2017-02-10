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Конституционный суд отправил дело Ильдара Дадина на пересмотр

Общество
Но статья, по которой осужден Дадин, признана соответствующей Конституции РФ

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 20:12 — REGNUM  Дело Ильдара Дадина, который отбывает наказание за неоднократные нарушения на массовых мероприятиях, отправлено на пересмотр. Такое решение принял Конституционный суд России сегодня, 10 февраля.

Конституционный суд отказал Дадину в признании неконституционной вмененной ему статьи 212 УК. По решению суда данная статья, которая была введена в 2014 году, признана соответствующей Конституции Российской Федерации.

При этом Конституционный суд постановил, что назначение уголовных наказаний по данной статье, особенно связанных с лишением свободы, может быть оправдано, только если деяния обвиняемого повлекли нарушение мирного порядка массовых акций. В связи с этим дело Дадина отправлено на пересмотр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дадин стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ. Данная статья предусматривает уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка проведения шествий, митингов и других массовых мероприятий.

Дадин неоднократно нарушал закон о массовых мероприятиях и стал первым, кто получил реальный срок по статье 212 УК РФ. Однако, он считает, что статья эта противоречит Конституции России.

Читайте ранее в этом сюжете: Пир во время тюрьмы: КС насладился делом Дадина

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