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МВД и ФСБ задержали 67 участников международного наркосиндиката «ХимПром»

Общество
Годовой оборот международного синдиката наркоторговцев превышал два миллиарда рублей

Москва, 10 февраля 2017, 20:02 — REGNUM  Сотрудниками МВД и ФСБ России пресечена деятельность международного синдиката наркоторговцев «ХимПром», сообщает пресс-служба МВД России.

Сообщается, что на сегодняшний день задержаны 67 членов преступной группировки, 47 из которых имеют украинское гражданство. По данным следствия, годовой оборот международного синдиката наркоторговцев превышал два миллиарда рублей.

Организованная преступная группировка занималась как сбытом, так и производством наркотиков. При этом распространители вербовались на территории Украины под вывеской набора курьеров или экспедиторов. Кандидаты проверялись на детекторах лжи и проходили специальное обучение по использованию платежных систем, перевозке и упаковке наркотиков, а также организации тайников.

Наркосиндикат «ХимПром» действовал в 14 регионах России. В ходе операции по задержанию преступников правоохранителями было изъято более четырех тонн наркотиков, три с половиной тонны полуфабрикатов наркотических средств, многочисленное лабораторное оборудование, автотранспорт, более двух миллионов рублей наличными, а также 18 поддельных удостоверений личности.

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