На Урале закрывают «проект полпредства» — окружной телеканал «Ермак»

Екатеринбург, , 20:01 — REGNUM В Екатеринбурге закрывается уральская окружная телекомпания «Ермак». Последние новости на телеканале вышли 10 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеканал был создан в начале 2000-х при участии тогдашнего полпреда в Уральском федеральном округе Петра Латышева. В то время он вещал на собственной частоте в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в Югре и на Ямале. В последние годы передачи выходили в эфире телекомпаний-партнёров в регионах УрФО. Параллельно шли поиски нового собственника телеканала. Осенью 2016 года смена власти произошла. К тому времени кризис уже чувствовали и зрители: официальные группа в социальной сети и сайт не обновлялись.

В последние месяцы журналисты жаловались на задержки зарплат. Новое руководство пыталось привлечь на телеканал инвестора. Однако никто не пожелал вкладывать свои деньги.

По некоторым данным, в Роскомнадзор уже отправлено заявление о ликвидации телекомпании как средства массовой информации. Журналисты ищут новую работу.