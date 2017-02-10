Власти Ленобласти выделят 15 млн рублей на достройку морга в Тосно

Тосно, Ленинградская область, , 19:12 — REGNUM Построенное три года назад здание морга в Тосненском районе Ленинградской области введут в эксплуатацию к осени 2017 года. Как сообщил сегодня, 10 февраля, губернатор региона Александр Дрозденко, в апреле на достройку объекта будет выделено из областного бюджета порядка 15 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, почти три года назад, 9 апреля 2014 года, Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосненский район осматривал помещения только что построенного к тому моменту и оснащенного морга в Тосно. Губернатора тогда сопровождал председатель областного комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе. Ожидалось, что здание нового морга будет введено в эксплуатацию летом 2014 года.

Однако этого так и не произошло, и, как сообщало ИА REGNUM, местные жители до сих пор вынуждены прибегать к «услугам» старого морга, условия в котором уже давно признали непригодными.

Как сообщил сегодня глава 47-го региона, с проверкой по этому вопросу на место выезжало контрольное управление губернатора Ленобласти.

«Основная проблема — это неполный комплект технической документации. Сейчас документы правим. Но на достройку морга не хватает порядка 15 млн рублей. Мы готовы эти деньги выделить, но после того, как вся документация пройдет экспертизу. Думаю, что экспертиза пройдет в марте, и тогда в апреле мы примем решение выделить деньги в рамках программы реновации и строительства объектов здравоохранения, финансирование которой в этом году составляет почти 1 млрд рублей», — сказал Александр Дрозденко.

Местные жители неоднократно жаловались, что при фактически достроенном здании нового тосненского морга, тела умерших «хранятся и гниют» в старом помещении, поскольку объект «из-за пытавшихся сэкономить местных властей» до сих пор не введен в эксплуатацию.

«В свое время, в том изначальном проекте, не были учтены те требования (по электрике, вентиляции и тому подобным), которые есть сегодня у МЧС и других организаций к такого рода объектам. Здание будут принимать уже по параметрам 2017-го года, но это требует дополнительных средств. Думаю, после того, как пройдет конкурс и заключат контакт с подрядной организацией (май-июнь), максимум через два месяца морг будет сдан — к сентябрю-октябрю 2017 года. Наконец, патологоанатомическая и судебно-медицинская служба смогут работать в человеческих условиях, и с умершими будет цивилизованное обращение», — пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ныне уже экс-глава комздрава, но депутат и житель Тосненского района, Арчил Лобжанидзе.

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