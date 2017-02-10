«Маленькая Бавария» Челябинска станет объектом культурного наследия

Дома, построенные в военный период на улице Социалистической, после экспертизы могут стать охраняемым объектом

Челябинск, , 18:40 — REGNUM Комплекс домов, построенных силами «трудармии» в период 1944—1946 годов в Челябинске, предлагается к внесению в реестр объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев.

Вопрос о внесении домов, расположенных в Челябинске по улице Социалистической, в реестр под защиту государства был поставлен на заседании научно-методического совета по культурному наследию 27 января 2017 года. В итоге членами сформированной комиссии было принято решение внести дома, «обладающие культурной ценностью», в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Также было принято решение провести государственную историко-культурную экспертизу выявленных объектов культурного наследия и уведомить жителей домов, в отношении которых была проведена процедура, об ограничениях, возникающих в связи с новым статусом объектов.

Отметим, комплекс малоэтажных домов был построен на территории Металлургического района города Челябинска в 1944—1946 годах. Как сообщил Юрий Латышев, «был разработан проект целого квартала силами инженеров «трудармии» — советских граждан немецкой, финской, итальянской и других национальностей, мобилизованных на строительные работы с началом Великой Отечественной войны. Авторов оригинального проекта еще предстоит обнаружить, ведется архивно-поисковая работа».

Ансамбль домов был назван «Маленькая Бавария», и, по заверениям краеведов, он уникальен не только для региона, но и для всей России. Долгое время квартал с немецкими домами был самый обустроенным в Металлургическом районе, его полюбили жители, назвав «улицей Любви».

В настоящее время специалисты проведут историко-культурную экспертизу, которая должна определить местный или региональный статус этого ансамбля, а также предмет охраны — только фасады, либо еще и другие части зданий, и размер охраняемой территории. Предполагаемые работы должны быть проведены в течение года.

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