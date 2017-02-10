Госдума обеспокоена концентрацией спирта в охлаждающей жидкости

Москва, , 18:18 — REGNUM Госдума запросит у правительства РФ информацию о запрете Техническим регламентом Таможенного союза метилового спирта, а также спросит о возможности введения обязательной сертификации охлаждающей жидкости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующее постановление приняла Госдума.

Депутаты обратили внимание на то, что «метиловый спирт запрещен к использованию в различных жидкостях, в том числе автомобильных», однако Технический регламент Таможенного союза такого запрета не содержит.

При этом, отметил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, 40% антифризов, которые присутствуют на рынке России, содержат метиловый спирт, причем в опасных концентрациях.

Авторы поручения просят комитет Госдумы по охране здоровья, а также комитет по экономполитике запросить у правительства РФ «комплекс мер, которые сегодня предпринимается для того, чтобы этот запрет был внесен в Технический регламент Таможенного союза, проинформировать о мерах по контролю распространения метилового спирта». Также они просят правительство проинформировать о возможности введения обязательной сертификации охлаждающей жидкости.

«Учитывая распространенность жидкостей — производителей десятки — метиловый спирт находится сегодня во вполне свободном обороте. То, что случилось в Иркутске, в принципе может повториться», — указал Куринный.

Глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») поддержал поручение. Он также сообщил, что 14 февраля в Госдуме состоится круглый стол, «касающийся алкогольного вклада в смертность трудоспособного населения».