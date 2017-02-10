В Финляндии решили скрывать число заключённых однополых браков

C 1 марта 2017 года финские однополые пары смогут вступать в официальный брак

Хельсинки, , 18:13 — REGNUM Магистраты Финляндии приняли совместное решение не разглашать число заключённых в стране однополых браков. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает финский национальный вещатель Yle.

«Я считаю, что речь идет о равноправном обращении с разными парами. Мы не начнём вести статистику на основе сексуальной ориентации», — объясняет начальник Магистрата Юго-Западной Финляндии Анне Оксанен.

Напомним, что в ноябре 2014 года парламент Финляндии одобрил законопроект, легализующий в стране однополые браки и предоставляющий однополым супругам право на совместное усыновление детей. Это первый законопроект, который основывается на инициативе, выдвинутой гражданами Финляндии. Данную инициативу поддержали почти 167 тыс. финнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый закон о браке вступает в силу 1 марта 2017 года.